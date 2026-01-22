Не по-детски за рулем: 9-летний мальчик катал по заснеженным улицам свою бабушку

Патрульные ДПС в Новокузнецке обратили внимание на странный стиль вождения водителя: машина ехала неровно, а позже остановилась возле обочины. За рулем автомобиля находился девятилетний мальчик, а на пассажирском сидении — его бабашка. Женщина отрицала данный факт, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на отдел БДД ГАИ Кузбасса.

По информации ведомства, автомобиль двигался по пустой дороге, чем особенно привлек внимание. Неуверенность водителя была распознана патрульными ДПС сразу. Когда машина резко прижалась к обочине, они решили проверить обстановку.

Сотрудники рассказали, что женщина отрицала факт вождения несовершеннолетнего водителя. Она утверждала, что машина не двигалась, а ребенок просто сидел на водительском сидении. Для решения спора проверили запись с видеорегистратора: ребенок управлял автомобилем на ходу.

В ведомстве проинформировали, что всю семью ребенка доставили в отдел полиции, куда пригласили маму мальчика. В ситуации также будут разбираться сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении мамы и бабушки составили административные протоколы, но на основании разных нарушений — неисполнение родительских обязанностей и передача права управления авто несовершеннолетнему.

«В качестве наказания ей (бабушке. — Прим. ред.) назначен административный штраф на сумму 30 тыс. руб.», — указано в сообщении ведомства.

