На трассе М-4 «Дон» самосвал снес пешеходный мост из-за неисправности

Обрушение пешеходного моста на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло из-за неисправности электроники самосвала. Кузов грузовика самопроизвольно поднялся во время движения, а водитель проигнорировал соответствующий предупреждающий сигнал на приборной панели, сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции области.

Инцидент случился в воскресенье около 19:30 мск на 929-м километре автодороги М-4 в Каменском районе. Самосвал с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего конструкция обрушилась на разделительную полосу проезжей части.

В ведомстве пояснили, что причиной происшествия стала техническая неисправность электронных систем транспортного средства. По информации инспекции, водитель не обратил внимания на индикатор, сигнализировавший о поднятом положении кузова, что и привело к столкновению с мостом.

В результате аварии водитель самосвала получил травмы. Кроме того, обломками конструкции был поврежден полуприцеп грузового автомобиля, двигавшегося по встречной полосе. Часть трассы после происшествия оказалась перекрыта, движение транспорта на данном участке временно ограничено.

