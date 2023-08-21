Не по любви: В Глазове приговорили к ответственности организаторов фиктивных браков

В Глазове суд вынес приговор двум местным жителям, которые организовывали фиктивные браки между гражданами РФ и трудовыми мигрантами, сообщает udm-info.ru .

Местных жителей осудили за организацию незаконной миграции. Осужденные действовали по предварительному сговору. Они организовали заключение фиктивного брака между гражданками РФ и мужчинами-иностранцами. После получения свидетельств, осужденные помогли передать данные в миграционную службу. Суд признал решение недействительным, поэтому браки были расторгнуты.

В настоящее время приговор еще не вступил в силу. Суд вынес такое решение:

«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев и 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года 10 месяцев и 2 года соответственно», - пишет издание «Udm-info»

Согласно статистическим данным в Удмуртии снизилось количество холостяков. По-прежнему жители региона часто разводятся. Основными причинами расторжения брака являются бедность, потеря доверия, измены и сложность адаптации к решению бытовых проблем.