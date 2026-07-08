Жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Ветеран труда» более 6,6 тыс. раз

Жители Подмосковья с начала 2026 года воспользовались комплексной услугой «Ветеран труда» более 6,6 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения услуги нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. В нее внедрен умный сервис, который проверит наличие льготной категории и подскажет, какие меры соцподдержки доступны. По одному заявлению пользователи смогут получить сразу пять услуг: присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон.

Напомним, что в регионе получить звание «Ветеран труда» могут жители, которые имеют право на дополнительные меры соцподдержки при достижении пенсионного либо предпенсионного возраста (60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин) за отдельные достижения в труде. Кроме того, его присваивают при наличии государственных наград и почетных званий, благодарностей и не только.

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