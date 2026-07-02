«Путешественник во времени» заявил, что прибыл из 2118 года, и сделал мрачные прогнозы о будущем

Мужчина по имени Александр Смит, называющий себя путешественником во времени, заявил, что побывал в 2118 году и увидел будущее после глобальной войны. Его интервью набирает популярность в интернете, пишет Daily Mail.

Смит появился перед камерой в маске и рассказал, что в 1981 году сотрудники ЦРУ якобы доставили его на секретную подземную базу. Там он будто бы стал первым участником эксперимента с машиной времени.

По его словам, в будущем конфликт США и КНДР перерастет в мировую войну после вмешательства других крупных держав. После катастрофы государства якобы объединятся, границы потеряют значение, а человечеством станет управлять искусственный интеллект.

Смит также утверждает, что в 2028 году людям откроют правду о внеземной жизни и начнут использовать технологии путешествий во времени. В качестве подтверждения он показывал размытую фотографию необычного города, которую якобы сделал в 2118 году.

Однако мужчина не представил проверяемых доказательств работы в ЦРУ, существования машины времени или посещения будущего. Сам ролик впервые появился на видеохостинге на канале Apex TV еще в 2018 году.

История остается интернет-мистификацией, а все предсказания Смита — неподтвержденными заявлениями, не имеющими научного обоснования.