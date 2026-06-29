Вода уходит, а огороды тонут: паводок в Нижневартовске захватил уже 489 участков

В Нижневартовске уровень воды в Оби, вопреки опасениям, начал снижаться. По данным спасателей, за выходные река отступила на 4 сантиметра. Однако, несмотря на эту позитивную динамику, число подтопленных огородов продолжает расти — сейчас их насчитывается уже 489, сообщил muksun.fm.

В воскресенье, 28 июня, зафиксировано падение уровня на 2 сантиметра. В сумме за два дня показатель снизился до 958 сантиметров. Тем не менее, паводок продолжает забирать новые территории. Больше всего от большой воды пострадали приусадебные участки непосредственно в Нижневартовске — там затоплен 221 огород. Кроме того, под водой оказались два дачных дома и три автомобильные дороги.

В соседних городах ситуация также остается напряженной. В Мегионе затоплены 154 дачных участка, в Лангепасе — 98. В Нижневартовском районе наиболее пострадала Зайцева Речка, где под водой оказались 12 огородов, еще четыре земельных надела затоплены в селе Былино.

По информации регионального управления МЧС, хотя уровень Оби и пошел на спад, риск новых подтоплений сохраняется. Под угрозой остаются еще два участка в Лангепасе и два в Мегионе. Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тура за сутки вырос на 38 см до 464 см.