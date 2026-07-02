«Он обещал написать, но не написал»: отец Фриске обвинил Шепелева во лжи после попыток Орловой связаться с крестником

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев так и не ответил Ольге Орловой по вопросу встречи с внуком, передает Woman.ru. Поводом стал инцидент с певицей Ольгой Орловой, близкой подругой Жанны и крестной матерью ее сына.

В июне стало известно, что Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой разрешить ей встретиться с мальчиком. Телеведущий ответил, что напишет ей, но, по словам Владимира Фриске, так и не сделал этого.

Отец певицы предположил, что Шепелев намеренно использует годовщину смерти Жанны для возвращения на телевидение.

«Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь», — не сдержал он эмоций», — заявил Владимир.

Конфликт между Шепелевым и семьей Фриске длится уже не первый год. Близкие певицы неоднократно предлагали Дмитрию организовать встречу с мальчиком, но, по их словам, Шепелев отказывался, объясняя это опасениями, что ребенка хотят задействовать на телевидении.

Орлова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что тема встречи с крестником для нее является щепетильной и очень личной. Она призвала прекратить слухи, которые вводят людей в заблуждение.

Ранее младшая сестра Жанны Фриске Наталья показала постройневшее тело в купальнике.