Седокова впервые рассказала о жестоком обращении со стороны Тиммы

Певица Анна Седокова впервые публично заговорила о жестоком обращении со стороны покойного мужа Яниса Тиммы, пишет The Voice. Она заявила, что бывший супруг систематически избивал ее.

В День святого Валентина, по словам Анны, Тимма ударил ее так сильно, что половина лица была синей. Она боялась, что дети увидят ее в таком состоянии. В доказательство своих слов Седокова опубликовала фотографию, на которой Янис держит нож в руках. Певица утверждает, что он бросал оружие в нее и детей.

«Это дырки от ножа. В вас когда-то кидали ножи?.. Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас. Но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка», — рассказала певица.

Она добавила, что вместе с детьми боялась Яниса из-за его агрессии. Несмотря на его извинения, каждый раз, когда он заходил в комнату, они все замирали от страха.

Причину его агрессии Седокова объяснила тем, что в детстве Тимма сам страдал от насилия в семье.

Напомним, в декабре 2024 Тимма свел счеты с жизнью. Это произошло всего через неделю после развода с Седоковой. Сейчас певица просит перестать набрасываться на нее с обвинениями и дать ей возможность жить дальше.

Ранее адвокат покойного Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в лицемерии.