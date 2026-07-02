Настаивали до последнего: врачи из Красногорска спасли подростка с флегмонозным аппендицитом

Во вторник, 30 июня, в детскую поликлинику № 1, входящую в структуру Красногорской клинической больницы, пришла мама с 14-летним сыном. Подросток сетовал на болезненные ощущения в области живота. В медицинском учреждении корреспондентам REGIONS подтвердили факт обращения. Внешние проявления острого воспаления у ребенка отсутствовали, тем не менее лечащий врач-педиатр Татьяна Шафикова предположила наличие серьезной патологии.

Осмотрев юного пациента, доктор высказала версию об остром аппендиците и немедленно инициировала вызов бригады скорой помощи. Фельдшеры СМП, прибывшие на место, поначалу не разделяли опасений коллеги. Однако педиатр, оценив вероятность осложнений как чрезвычайно высокую, настояла на экстренной транспортировке несовершеннолетнего в столичный Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Диагностика, проведенная уже в условиях стационара, полностью верифицировала подозрения специалиста. У мальчика обнаружили флегмонозную форму аппендицита — разновидность воспаления червеобразного отростка, характеризующуюся стремительным развитием и грозящую тяжелыми последствиями для организма. Хирургическое вмешательство было выполнено безотлагательно. Сейчас состояние пациента стабильно, динамика восстановления соответствует утвержденному графику терапевтических мероприятий.

Заведующая первой детской поликлиникой Красногорска Елена Бутакова прокомментировала этот случай, обратив внимание на его значимость для медицинской практики. По мнению руководителя, подобные эпизоды наглядно иллюстрируют необходимость комплексного подхода и взаимодействия между докторами при неочевидных симптомах. Она акцентировала, что дискуссии в затруднительных диагностических ситуациях способствуют раннему обнаружению угрожающих состояний и выбору правильной тактики ведения больного.

Бутакова резюмировала: профессиональное упорство врача, его готовность отстаивать свою точку зрения, помноженная на коллективную работу, — ключевые факторы, которые в конечном счете влияют на сохранение здоровья и жизни пациентов.

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