«Не пренебрегайте предупреждениями»: россиянам сообщили об ухудшении погодных условий

Агентство по защите населения и территории Кузбасса предупредило в телеграм-канале об ухудшении погоды, которое ожидается в первый день осени, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Жителей призвали не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях.

По информации телеграм-канала, на территории региона в понедельник, 1 сентября, ожидаются сильные дожди и грозы. Синоптики предполагают, что усиление северо-восточного ветра в ночное время суток достигнет 18 м/с. Днем ожидается еще более порывистый ветер — до 20 м/с.

Жителям напомнили, что в случае экстренной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий, они могут обратиться за помощью к представителям экстренных оперативных служб. Контактный номер для связи – 112.

