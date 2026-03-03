Не приехал — плати за сутки, а не за все дни: депутат Панеш объяснил новые правила для отелей

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу обновленные правила бронирования и проживания в отелях. Подробности нововведений в интервью REGIONS раскрыл заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания становятся более удобными для граждан. При отмене брони до дня заезда гостиница обязана вернуть полную предоплату», — заявил депутат.

По словам парламентария, если постоялец не заселился или отменил бронь непосредственно в день приезда, гостиница имеет право удержать плату лишь за одни сутки. При этом гарантированное бронирование должно сохраняться за клиентом минимум 24 часа.

Каплан Панеш также подчеркнул, что обновленные правила лишают отельеров возможности взимать оплату за фактически не предоставленные услуги, но в то же время позволяют компенсировать убытки за вынужденный простой номера в случае поздней отмены или неявки гостя.

«Поправки в отраслевое законодательство устраняют ситуацию, когда турист терял крупную сумму из-за болезни, изменения планов или форс-мажора, а отель пользовался юридической лазейкой и удерживал сто процентов предоплаты вне зависимости от сроков уведомления», — заявил Панеш.

Парламентарий также указал, что теперь отели обязаны ознакомить клиентов с новым порядком расчетов. Все договоры, заключенные ранее и не соответствующие обновленным требованиям, должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с законодательством.

По словам депутата, в профильном комитете рассчитывают, что новые правила положат конец практике скрытых невозвратных тарифов, которые маскировали под выгодные акции. Зачастую такие условия лишали туристов возможности отказаться от поездки без серьезных финансовых потерь.

