Застрявшие в ОАЭ россияне копят долги за проживание в отелях из-за бездействия туроператора

Российские туристы, застрявшие в Дубае из-за закрытия воздушного пространства, оказались в тяжелой финансовой ловушке, сообщил телеграм-канал «База». Людям приходится продлевать номера в отелях за свой счет, а туроператоры фактически самоустранились от решения проблем.

Один из пострадавших рассказал, что он с женой обратился за помощью к компании «Библио-Глобус», но связаться с представителями почти невозможно. Чтобы не оказаться на улице, супруги внесли депозит 400 дирхамов (около 8,5 тыс. рублей) за следующую ночь.

Сейчас их долг за отель уже достиг 2200 дирхамов — это почти 46,5 тыс. рублей. Если ситуация не разрешится, платить придется полностью из своего кармана.

Другие туристы жалуются, что сначала оператор пытался отправить их в аэропорт, несмотря на ракетную опасность и запреты на вылеты. Позже компания предложила два варианта: либо съезжать в дешевые номера за свой счет ($50-$80 за ночь), либо самим разбираться с авиакомпанией.

Некоторым россиянам повезло чуть больше: дубайский отель согласился оплатить первые три дня за счет местных властей. Но уже с завтрашнего дня их просят освободить номера. Люди опасаются, что все счета в итоге лягут на их плечи, а платить будет нечем.

Турагенты тем временем призывают не надеяться на авиакомпании и туроператоров, если срок брони подходит к концу. Главный совет — сохранять все чеки и документы, чтобы потом попытаться вернуть деньги через суд или страховку. Но пока ясно одно: отдых в Эмиратах оборачивается для многих непредвиденными расходами и стрессом.

Ранее сообщалось, что российские туристы вернулись на пляжи Дубая, несмотря на удары.