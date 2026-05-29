Не просто удобрение, а антистрессовый комплекс: как гуматы помогают пережить аномальную жару и весенние заморозки

Чтобы добиться по-настоящему высоких урожаев, профильные специалисты советуют активнее использовать гуматы. О содержании и пользе этих препаратов рассказали в службе по связям с общественностью филиала «Донецкий» Российского сельскохозяйственного центра, сообщил REGIONS.

Что такое гуматы и из чего они состоят

Гуматы — это концентрированная вытяжка из гуминовых и фульвокислот. В них добавлен широкий набор полезных для почвы и растений компонентов. В перечне — азот, фосфор, калий, сера, а также целая группа микроэлементов: бор, молибден, марганец, медь, кобальт, цинк, железо, кальций, магний и натрий.

Как гуматы влияют на растения

Благодаря гуматам семена быстрее дают всходы, а корни становятся заметно мощнее. Укрепляется и природный иммунитет культур — они получают дополнительную защиту от болезней.

Ключевое свойство этих препаратов — повышение устойчивости к агрессивным внешним условиям. Речь идет о затяжной засухе, нехватке влаги, внезапных перепадах температуры и возвратных заморозках. Кроме того, листовой аппарат растений развивается активнее, поэтому минеральные вещества усваиваются гораздо эффективнее. Это, в свою очередь, позволяет сократить нормы внесения других удобрений и средств химической защиты, что напрямую снижает себестоимость продукции.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Где и как применяют гуматы

Гуматы считаются универсальным средством. Они подходят для зерновых и зернобобовых культур, кормовых трав, технических и бахчевых культур, плодово-ягодных деревьев, кустарников и винограда, овощей (от лука и картофеля до томатов и свеклы), а также для цветочно-декоративных растений.

Агрономы выделяют два способа обработки. Первый — опрыскивание по листу (листовая подкормка). Второй — полив под корень. Прикорневое внесение не только оздоравливает растение, но и заметно улучшает количество и качество плодов.

Гуматы и здоровье почвы

Регулярное применение этих удобрений улучшает структуру грунта и его физико-химические характеристики. Гуматы служат катализатором для биохимических процессов, активизируя полезную микрофлору. И, что важно, эти препараты полностью экологичны. Они безопасны для людей, животных, насекомых-опылителей и окружающей среды.

Практика прошлых лет доказывает: даже в засушливые сезоны гуматы помогают сохранить урожай. А при благоприятной погоде в текущем году грамотное использование препаратов обеспечит максимальную прибавку на любых почвах.

