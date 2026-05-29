Зола не панацея: какие растения нельзя подкармливать и как применять ее правильно — советы садовода из Подмосковья

Зола по праву считается одним из самых любимых удобрений у дачников. Она доступна, часто бесплатна, содержит калий, фосфор, кальций и множество других полезных микроэлементов. Многие огородники сыплют золу под все культуры подряд, считая ее чуть ли не панацеей. Однако, как предупреждают специалисты, это большая ошибка. Существуют растения, для которых зола не просто бесполезна, а откровенно смертельно опасна. Почему так происходит и какие привередливые культуры лучше подкармливать другими средствами, REGIONS рассказал садовод из Подмосковья Борис Воронович.

«Многие дачники думают: зола — это же натуральное, значит, полезное. Зола — это щелочь. Я всегда говорю: сначала узнай, что растет на грядке, а потом уже корми», — объясняет садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Эти культуры агроном рекомендует запомнить раз и навсегда. Под них зола не должна попадать категорически.

1. Голубика. Это самый известный ягодный кустарник, который предпочитает кислые почвы. Ей необходим уровень pH в диапазоне 4,0–5,0. Зола же поднимает этот показатель до 7 и выше. В результате голубика заболевает хлорозом, желтеет и прекращает расти.

2. Клюква и брусника. Эти ягодные культуры также произрастают на кислых торфяниках. Зола для них губительна.

3. Рододендроны (азалии). Их великолепные цветы распускаются только при условии кислой реакции почвы. При внесении золы рододендроны начинают сбрасывать листву и могут полностью засохнуть.

4. Вереск и эрика. Эти декоративные кустарники также принадлежат к миру кислых грунтов.

5. Гортензии (особенно крупнолистные). От кислотности почвы напрямую зависит окраска их соцветий. На кислых грунтах цветки приобретают синий или голубой оттенок, на нейтральных или щелочных — розовый или белый. Однако при избытке золы гортензия может поразиться хлорозом.

6. Картофель. Здесь вопрос неоднозначный. Многие огородники подсыпают золу под картофельные кусты и получают отличный урожай. Но если земля изначально имеет нейтральную или слабощелочную реакцию, внесение золы может спровоцировать развитие парши. В этом случае клубни покроются язвами и будут плохо храниться.

«Голубика страдает от золы больше всех. Я был в саду, где хозяин насыпал золу под все кусты, включая голубику. Через месяц листья стали красными и опали. Хорошо, что вовремя заметили, пролили почву кислым торфом и специальными подкислителями. Куст отходил два года. Так что запомните: для голубики зола — как для человека яд», — предупреждает Борис Воронович.

Особые ситуации: когда зола находится под временным запретом

Некоторые растения не имеют постоянного противопоказания к золе, однако в определенные фазы их развития вносить это удобрение не следует, считает эксперт.

Клубника (садовая земляника). Добавление золы под кусты земляники в период цветения и созревания плодов способно ухудшить вкусовые качества ягод. Они становятся менее сладкими и более грубыми. Кроме того, зола стимулирует активный рост усов в ущерб формированию урожая.

Молодая рассада. Под сеянцы и растения, которые только что пересадили на постоянное место, золу вносят с большой осторожностью. Высокая концентрация щелочи может вызвать ожог нежных корней. Оптимальный вариант — присыпать золой междурядья либо предварительно смешать ее с перегноем.

Семена. Вопреки некоторым рекомендациям, зола совершенно не подходит для замачивания семян. Она способна подавить всхожесть у многих огородных культур.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Под малину я золу вообще не жалею. Каждую весну высыпаю под каждый куст по пол-литровой банке золы, закрываю граблями. Малина растет высокая, ягода крупная и сладкая. А под смородину сыплю тоже золу, плюс перегной. Лист блестящий, ягоды наливаются соком. Вот для этих культур зола — настоящее сокровище», — советует садовод.

Как грамотно применять золу, чтобы не причинить вреда

Даже по отношению к культурам, которые хорошо отзываются на это удобрение, существуют определенные правила внесения.

Не смешивать с азотными подкормками. Зола не сочетается со свежим навозом, птичьим пометом, мочевиной. Азот в таких смесях быстро улетучивается, и вся польза теряется. Оптимальная схема: сначала внести азот, а спустя две недели — золу.

Соблюдать дозировку. Норма внесения — один стакан золы на квадратный метр. Превышение этой дозы может привести к защелачиванию почвы даже для тех растений, которые считаются устойчивыми к нейтральным грунтам.

Заделывать в грунт. Просто рассыпать золу по поверхности малоэффективно. Ее необходимо заделать в почву на глубину 5–10 сантиметров с помощью граблей или тяпки.

Хранить в сухом месте. В условиях повышенной влажности зола теряет калий, который является одним из ее главных ценных компонентов. Держать удобрение лучше в плотно закрытой банке или мешке в сухом сарае.

«Если вы поняли, что пересыпали золы, не ждите. Срочно поливайте растения подкисленной водой. Столовая ложка лимонной кислоты или 9-процентного уксуса (полстакана) на ведро воды. Пролейте почву, чтобы нейтрализовать щелочь. Через неделю подкормите сульфатом аммония — он тоже подкисляет. Есть шанс спасти даже голубику, если не упустить время», — советует садовод из Подмосковья.

