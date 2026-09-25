Цветочный принт и мех: как подобрать трендовую верхнюю одежду на осень для женщин всех возрастов

Осень — время, когда верхняя одежда перестает быть просто защитой от холода и превращается в главный элемент образа. Чтобы составить актуальный гардероб женщинам всех возрастов, который будет служить не один год, стоит разделить поиск на два этапа: выбор вечной базы и добавление модных акцентов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал стилист Михаил Ковшов.

По его словам, основой осенне-зимнего гардероба верхней одежды должны стать классические модели, которые не выйдут из моды:

Пальто. Выбирать стоит хорошо посаженную модель длиной до середины икры с широкими лацканами. Универсальные оттенки — черный, серый или бежевый. Это вещи на все времена.

Тренч и куртки. Дополнить базу можно классическим тренчкотом тех же базовых цветов, а также лаконичной укороченной курткой из кожи, замши или технологичного нейлона.

Зимний период. Для холодов отлично подойдут дубленки, меховые пальто и пуховики. Главное правило для всех этих вещей — максимально простой крой без лишней детализации. Такие предметы служат идеальной базой и остаются актуальными несколько сезонов подряд.

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Эксперт объяснил, если базовый гардероб уже собран, можно добавить в него ультрамодные детали:

Бушлат. Один из главных хитов сезона, который станет стильной альтернативой простому пальто.

Заниженная талия. Пальто, тренчи и куртки теперь сидят ниже на бедрах. Это игра с пропорциями: визуально удлиняется торс, а ноги кажутся чуть короче.

Воротники. Остаются актуальными строгие воротники-стойки — это практично, так как горло надежно закрыто от ветра. Также важнейший тренд — съемные меховые воротнички. Их можно купить отдельно как аксессуар и пристегнуть к классическому пальто, мгновенно сделав его более модным.

Мех. Стоит присмотреться к качественному экомеху, имитирующему натуральный, или к винтажным шубам. Во-первых, это экологичнее, во-вторых, винтаж часто выглядит интереснее и обходится дешевле новых изделий, которые нередко похожи друг на друга как две капли воды.

Принты. Если хочется необычную вещь на зиму, рекомендуется обратить внимание на пуховики с цветочным узором. Когда вокруг все серое, такой принт добавляет образу иронии и жизнерадостности. Для самых смелых дизайнеры предлагают хищные фактуры: зебру, леопарда, питона или кожу крокодила. Чтобы образ не выглядел перегруженным, такую фактуру нужно сбалансировать: пусть «крокодиловый» плащ будет единственным акцентом, а остальные вещи останутся максимально простыми.

Стилист объяснил, что громче всего на подиумах звучали глубокие и насыщенные оттенки: синий кобальт, золотой, сливовый, изумрудный и вишневый.

«Если у вас уже есть базовые вещи нейтральных тонов, например, серого, черного, бежевого, то смело разбавляйте их яркими цветами. Главное помнить, что одежда таких оттенков привлекает максимум внимания. Если вы к этому готовы — дерзайте», — заключил Ковшов.

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