Космический корабль на снимке Луны? Старое фото NASA вызвало споры об НЛО

Снимок поверхности Луны, сделанный аппаратом NASA Lunar Orbiter 3 в 1967 году, снова вызвал споры среди любителей НЛО, пишет Daily Mail. Исследователь Скотт Уоринг заявил, что на фото виден вытянутый объект, который можно считать инопланетным кораблем.

По словам Уоринга, объект будто бы завис над лунной поверхностью. Его размеры могут достигать 5,5 км в длину. Такой вывод наблюдатель сделал, сравнив его с кратером Теофил, диаметр которого составляет около 110 км.

Уоринг назвал изображение «100-процентным доказательством» того, что инопланетяне наблюдали за людьми еще до первой высадки на Луну. Однако независимых подтверждений, что объект действительно является космическим кораблем, он не приводит.

NASA, в свою очередь, не документировало наличие внеземной жизни на Луне. Агентство также ранее заявляло, что пока не нашло признаков жизни на Марсе.

Daily Mail напоминает, что интерес к лунным НЛО усилился после публикации американских документов, где упоминались странные наблюдения во время миссий Apollo. Но многие такие эпизоды остаются неясными и не доказывают внеземное происхождение объектов.