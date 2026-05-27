SHAMAN третий день подряд обещает «жечь правдой»

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, продолжает интриговать россиян, пишет The Voice. Уже третий день подряд ровно в полдень артист публикует в своих социальных сетях загадочные видеообращения.

В понедельник, например, он выбрал для съемок фон посольства США в Москве. Тогда певец пообещал «пролить свет правды». Во вторник SHAMAN сделал еще более громкое заявление: ему якобы предлагали деньги за молчание.

В среду, 27 мая, артист записал новое видео — на этот раз на Красной площади под моросящим дождем. В руках у него — все та же папка, в которой содержатся некие имена и фамилии.

Поклонники певца отреагировали неоднозначно: многие шутят о содержимом папки, блогеры задают вопросы и строят догадки. Сам певец не раскрывает деталей, но обещает, что развязка наступит скоро.

