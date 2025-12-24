Не северное сияние: астрофизик охладил восторг жителей Балашихи, наблюдавших в небе редкие лучи

Преподаватель колледжа «Энергия» ученый-астрофизик Сергей Чумаков пояснил, какое природное явление заметили в небе жители Балашихи в ночь на 24 декабря, сообщил REGIONS. В местном телеграм-канале горожане делились разными предположениями: северное сияние — одно из них.

По словам жителей Балашихи, небо над городом озарилось вертикальными световыми лучами. Яркое свечение привлекло внимание горожан.

«Неужели северное сияние? Теперь, чтобы увидеть такую красоту, не нужно ехать за полярный круг. Можно ли надеяться на повторение?» — интересуются пользователи Сети.

Эксперт Чумаков рассказал, что световые столбы появляются в холодные и ясные вечера. Явление относительно редкое: встречается несколько раз за зиму во время несильного мороза. На цвет и интенсивность влияют разные факторы, в том числе и источники света. Ветер и отсутствие облачности также вносят свои коррективы.

В ночь на 24 декабря сложились все условия для возникновения подобного явления. По информации эксперта, яркие столбы не имеют никакого отношения к северному сиянию. Сергей Чумаков пояснил, что столбы образуются в морозную погоду из-за ледяных кристаллов в приземном слое воздуха.

«Именно они (кристаллы. — Прим. ред.) отражают и преломляют свет в вертикальном направлении от источников, будь то фонари уличного освещения или фары автомобилей», — рассказал Чумаков.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово поехали в Мурманск ради зачатия ребенка в период северного сияния.