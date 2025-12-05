«Зачать под северным сиянием»: китайские пары массово едут в Мурманск, веря в особую удачу для детей

Мурманск превратился в неожиданный центр паломничества для китайских пар. Гости из Поднебесной едут в Заполярье не только за фотографиями, но и с особой миссией — зачать ребенка под магическим светом Авроры, веря, что это дарует ему пожизненное счастье. Об этом сообщает Lenta.ru.

После введения безвизового режима север России открылся для китайских туристов с новой стороны. Аналитики фиксируют взрывной рост спроса: бронирование поездок в Мурманскую область на праздничные даты подскочило на 20%. Ожидается, что в следующем году интерес вырастет еще на 40%.

Эпицентром притяжения стала знаменитая Териберка. Сюда едут за тремя китами местного туризма: фантастическими снежными ландшафтами, возможностью увидеть китов и, главное, — за захватывающим северным сиянием. Но для многих пар из Китая полярные сполохи — не просто красивое зрелище. Согласно распространенному поверью, ребенок, зачатый под этим небесным явлением, обретает особую удачу и счастливую судьбу.

Этот уникальный культурный код создал абсолютно новую нишу — «магический» или «ритуальный» туризм, который стремительно набирает популярность. Эксперты Российского союза туриндустрии прогнозируют, что общий поток туристов из Китая в РФ может достичь полумиллиона человек уже до конца этого года, а к 2026 году — приблизиться к двум миллионам. Мурманская область, благодаря своему природному чуду и сложившемуся вокруг него мифу, оказалась в авангарде этого бума, демонстрируя, как локальные легенды могут стать мощнейшим драйвером для экономики целого региона.

