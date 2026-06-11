От бронежилета до лазерного нивелира: уникальная выставка о восстановлении новых территорий открыта в Кубинке

В Кубинке (Одинцовский городской округ) открылась уникальная выставка, посвященная масштабному восстановлению жилого фонда Подмосковья и новых регионов России. Экспозиция размещена в Центре развития детей «Истина» и доступна для посещения ежедневно с 9:00 до 21:00 — вход свободный. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Выставка структурирована в 3 тематических блока. Первый посвящен итогам программы капитального ремонта в Московской области: здесь наглядно показаны результаты обновления фасадов, кровель и инженерных систем. Второй блок — это хроника возрождения жилых домов и социальных объектов в новых регионах: от разрушенных зданий до современных, полностью восстановленных построек. Третий раздел демонстрирует, как меняется работа Управления технического надзора капитального ремонта в зависимости от условий — от напряженной деятельности в зоне боевых действий до рутинных задач в мирное время.

Особый интерес у гостей вызывают не только фотоматериалы, но и реальные предметы, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты на местах. Среди экспонатов — средства индивидуальной защиты, обязательные для экспертов технадзора, работающих в опасных условиях: тактический шлем и бронежилет.

Также представлены профессиональные приборы, которые применяют для приемки объектов. В их числе: бесконтактный влагомер, измеритель прочности бетона, лазерный дальномер и 3D‐лазерный нивелир.

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