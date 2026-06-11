Евросоюз готовит очередной санкционный удар, и на этот раз под прицел попала российская рыба. В новом пакете ограничений ЕК хочет полностью запретить поставки трески и, по сути, перекрыть все обходные пути через Белоруссию. Решение еще должно согласовать Совет ЕС, но интрига уже не в том, будут ли санкции, а в том, как на них отреагируют российские рыбопромышленники. И ответ, судя по всему, окажется для отечественного покупателя неутешительным. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Рыба — это вообще-то важная статья нашего аграрного экспорта. Но вот ведь парадокс: судя по ценам на прилавках, насыщение собственного рынка для тех, кто эту рыбу ловит, явно не в приоритете. В 2025 году на экспорт ушло почти 15 процентов всей выловленной продукции, а доля зарубежных поставок в сельхозэкспорте страны выросла еще на два процентных пункта. И Европа здесь была одним из главных покупателей. Только в прошлом году страны ЕС приняли 210 тысяч тонн российской рыбы на 831 миллион долларов — плюс 5 с лишним процентов по объему и почти 4 процента по деньгам к показателям предыдущего года. В общей структуре зарубежных поставок это примерно 10 процентов в килограммах и почти 14 процентов в долларах. И при этом до сих пор никаких особых ограничений не было: с 2022 года действовала всего лишь стандартная пошлина в 13,7 процентов.

Теперь ее могут заменить полным запретом. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин объясняет простую механику: если треску перестанут пускать в Европу, там она резко подорожает. Потому что квоты на вылов этой рыбы сейчас снижаются везде — и у России, и у Норвегии. Предложение падает, спрос в Европе никуда не делся, а тут еще и санкции. Вот только российскому покупателю от этого легче не станет. Эксперт прямо не говорит, ждать ли нам насыщения рынка и снижения цен дома, но из его логики следует совершенно иной вывод.

Рыба никуда не денется — она просто поплывет в другую сторону. Вместо Европы основные объемы трески и минтая направятся в Китай. И это, по мнению Фомина, еще не самая хорошая новость. Потому что, когда один покупатель забирает больше половины всего экспорта — а на Китай уже сейчас приходится 57 процентов российского рыбного экспорта в тоннах и почти 56 процентов в деньгах, — он начинает диктовать цены. А это значит, что наши рыбопромышленники окажутся в сильной зависимости от Поднебесной. Давление на стоимость сырья будет расти, и диктовать условия будут уже там.

И вот тут возникает главный вопрос, который этот материал задает, но оставляет без ответа: а где в этой схеме интересы российского покупателя? Где попытки насытить собственный рынок, сделать рыбу доступнее для людей, чьи кошельки и так сжимаются от инфляции? Похоже, нигде. Рыбопромышленникам просто невыгодно продавать внутри страны. Выручка в валюте, большие объемы, стабильный спрос со стороны Китая — вот что приносит настоящие деньги. А наш рынок? Подождет. В крайнем случае ту же самую рыбу, но уже обработанную и переработанную в Китае, можно будет завезти обратно и продать втридорога. И потребитель, если захочет есть, заплатит. Потому что деваться ему, по большому счету, некуда.

И когда же отечественный рынок станет для нашего же бизнеса приоритетным? Судя по логике происходящего, никогда. Или, по крайней мере, до тех пор, пока за рубежом готовы покупать наши биоресурсы по ценам, которые внутри страны просто невозможно получить. Ничего личного — только бизнес. Но если в очередной раз после введения санкций вместо дешевой рыбы на прилавках мы увидим пустые полки или заоблачные ценники, удивляться будет уже не на что. Закономерный итог системы, где свои оказались не в приоритете.

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