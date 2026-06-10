На «Госуслугах» появилась тревожная кнопка для жалоб на мошенников

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, предусматривающий появление на портале «Госуслуги» функции «тревожная кнопка». Информацию приводит РИА Новости .

Данный инструмент позволит гражданам России направлять жалобы на противоправные действия злоумышленников, совершенные через «Госуслуги». Сигнал будет передаваться в государственную информационную систему, после чего банковские организации, компании сотовой связи и сотрудники полиции получат оперативное уведомление о том, что человек пострадал от действий преступников.

Помимо этого, закон обязывает операторов связи прекращать обслуживание телефонных номеров, используемых мошенниками. Также предусмотрено возмещение убытков гражданам со стороны оператора, если он не предпринял необходимых мер для блокировки подозрительного номера. Условием для этого служат возбуждение уголовного дела и официальное признание вины оператора связи.

Реализация инициативы осуществляется в рамках второго пакета мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, начиная с декабря 2025 года. В феврале текущего года законопроект прошел первое чтение.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье представило на ПМЭФ‐2026 достижения в автоматизации госуслуг.