Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор впервые заговорил о разводе с Лили Аллен

Американский актер Дэвид Харбор, известный по роли шефа Хоппера в сериале «Очень странные дела», впервые высказался о разводе с певицей Лили Аллен. Его слова передает британское издание The Independent. Пара рассталась в конце 2024 года, пробыв в браке около пяти лет. До этого Харбор хранил молчание, но теперь решил кратко прокомментировать ситуацию.

Осенью 2025 года Аллен выпустила пластинку «Вест-Энд Герл», которая стала ее первой работой за семь лет. В альбоме певица откровенно рассказала о распаде брака, изменах и своих переживаниях.

Сама Лили характеризует песни как «смесь фактов и вымысла». Все 14 треков были записаны всего за 10 дней после разрыва отношений. Позже Аллен признавалась, что после развода у нее случился нервный срыв, из-за которого она попала в психиатрическую клинику.

Дэвид заявил, что не держит зла на бывшую жену. Он считает, что артист вправе использовать личные переживания в творчестве. Актер признался, что уважает Лили за ее откровенность и смелость. Однако он подчеркнул, что не готов больше говорить об их разводе и прошлых отношениях.

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