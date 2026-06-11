Жители Подмосковья в выходные смогут проверить состояние здоровья в 21 парке. Врачи будут работать на территориях в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«По сложившейся традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки Московской области. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Полный список площадок доступен на сайте ведомства. Для прохождения обследования потребуются паспорт и полис ОМС. Если по итогам медосмотра врачи придут к выводу, что пациенту требуется углубленное обследование, они оформят соответствующее направление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что первичное звено в регионе трансформируется, чтобы отвечать всем запросам жителей.