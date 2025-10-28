«Не смогут хорошо заработать»: эксперт рассказал, что продажа активов «Лукойлом» происходит в неподходящее время

Эксперты рассказали, как продажа зарубежных активов «Лукойла» отразится на развитии отечественной экономики и самой компании, сообщил muksun.fm.

«Лукойл» заявил о продаже зарубежных активов из-за санкций. Редактор отраслевого издания «Нефть и капитал» Владимир Бобылев высказал мнение, что продажа активов не нанесет серьезного урона экономике России. Эксперт считает, что для сделки выбрано неподходящее время из-за низкой стоимости нефти. Компания не сможет хорошо заработать.

По мнению Бобылева, другим нефтяным компания России со временем придется также выставлять на продажу некоторые активы. Эксперт привел в пример «Газпром» — активы компании были отобраны.

«В целом, вся эта ситуация с продажей актива — это не частный случай, а, скорее, тенденция», — отметил эксперт Бобылев.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов высказал мнение, что «Лукойл» потеряет часть прибыли, однако глобально ситуация не изменится. Эксперт считает, что в ближайшее время начнется трансформация. Представители отрасли выстроят новую схему продаж.

«Часть прибыли какой-то, конечно, потеряют, потому что на этих НПЗ они все равно что-то зарабатывали», — считает Дмитрий Адамидов.

Эксперт Адамидов считает, что потенциальных покупателей «Лукойла» на данный момент не так много. Он предположил, что руководство некоторых компаний, которые еще не вошли в перечень санкций, решит переоформить фирмы на аффилированную компанию. По мнению эксперта, реальный покупатель не предложит конкурентоспособную цену.

