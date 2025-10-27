«Лукойл» начинает большой выход с Запада: что известно о продаже международных активов

Нефтяная компания «Лукойл» объявила о старте продажи своих международных активов. Решение принято на фоне санкционного давления, а процесс курируется в соответствии с лицензией американского Минфина. Об этом сообщает ТАСС.

Российский нефтяной гигант «Лукойл» приступил к масштабному свертыванию бизнеса за рубежом. Компания официально объявила о намерении продать все свои международные активы, запустив рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

Это вынужденное решение связано с ограничительными мерами, введенными против компании рядом государств. Чтобы процесс прошел легально, «Лукойл» действует по специальной лицензии OFAC — Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США. Этот документ как раз и разрешает операции по сворачиванию деятельности. В компании не исключили, что в случае необходимости обратятся за продлением срока действия лицензии.

