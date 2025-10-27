В Лондоне прокомментировали влияние санкций США на ситуацию вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины якобы улучшилась после введения США санкций против российского энергетического сектора. По его мнению, последние события стали важным шагом. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о решениях Министерства финансов США, которое 23 октября распространило ограничительные меры на две крупные российские нефтяные компании. Санкции также затрагивают все контролируемые ими структуры.

