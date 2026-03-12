Не смывайте это в унитаз: в Шатуре очистные сооружения страдают от пластика, салфеток и конфетных палочек

Влажные салфетки, ветошь, пластиковые палочки от конфет и бытовые отходы выводят из строя очистные сооружения и усложняют работу специалистам. Сотрудники рассказали, как им удается обеспечивать население чистой водой. В октябре 2023 года в рамках программы «Оздоровление Волги» были запущены новые очистные сооружения Шатуры, которые показали эффективность, сообщил REGIONS.

С целью оказания положительного влияния на окружающую среду воду обеззараживают при помощи 42 мощных ультрафиолетовых ламп, которые уничтожают микробы. Таким образом специалистам удалось полностью отказаться от хлорирования.

Процесс очистки начинается в механическом цехе, где можно наблюдать за нарушениями со стороны жителей. В резервуары попадают бытовые отходы, которые могут выводить из строя сложное оборудование. Они не должны спускаться в канализацию. Специалисты очищают стоки от мусора и песка.

Качеству оборудования также угрожают другие предметы, которые попадают через канализационные стоки: пластиковые палочки от конфет, влажные салфетки и ветошь. Они становятся причинами поломок, если наматываются на механизмы. Такие предметы не растворяются. Сотрудникам приходится вручную очищать решетки и насосы, иначе система не может функционировать.

«Начальник очистных сооружений Галина Борисова подчеркивает: коллектив работает сплоченно, многие пришли со старой станции, сохранив преемственность опыта. Но призывает жителей задуматься: чистота воды начинается не только с технологий, но и с того, что каждый отправляет в унитаз», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала за неделю устранили почти 300 засоров канализации.