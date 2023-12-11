Не спугните удачу: приметы, которые сбываются в Сойкин день 11 декабря

Православная церковь 11 декабря вспоминает епископа Феодора Симоновского, который основал Симоновский монастырь в Подмосковье, а также был духовником Дмитрия Донского. В народе день называется Сойкин, потому что именно тогда маленькие птички часто прилетают к домам людей.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено. По ее словам, в Сойкин день нужно обязательно сходить в церковь.

«Верующие просят Господа о защите от злых людей, об исцелении и, конечно, об укреплении их веры», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сойка для наших предков была птицей особой, продолжила ясновидящая. На Руси верили, что она предсказывает будущее, надо лишь внимательно смотреть на ее крылья.

«Испеките печенье в виде маленьких птичек, так в ваш дом «залетит» счастье и благополучие. В Сойкин день запрещено ругаться, особенно со своими близкими, иначе конфликт может затянуться надолго. Не давайте и не берите в долг, иначе не избежать финансовых проблем», — добавила Мишина.

Ясновидящая посоветовала не ходить с распущенными волосами тем, кто мечтает о замужестве, так как считается, что женихи перестанут обращать внимания на девушку.

«Если увидели в лесу сойку, то вам очень повезло. Но постарайтесь ее не спугнуть. Наши предки верили, что если она испугается, то, улетая, может на своих крыльях унести удачу», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, что запрещено делать беременным.