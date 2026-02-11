Не только бабочки: энтомолог из Наро‑Фоминска назвал виды, чья популяция взорвется весной из‑за аномального снега

Московский регион оказался во власти аномально снежной зимы. Обильные осадки сформировали мощный снежный покров, который сыграл роль природного термоса. Для зимующих насекомых сложились почти идеальные условия, что гарантирует резкий рост их популяции сразу после схода снега, сообщил REGIONS.

Энтомолог из Наро-Фоминска Андрей Мишин подробно объяснил механизм грядущего явления. По его словам, толща снега надежно укрыла почву и растительные остатки от выхолаживания. Там, где обычно грунт промерзает на десятки сантиметров, сейчас сохраняется температура около нуля. Это критически важно для куколок, личинок и имаго: их смертность в такую зиму стремится к минимуму. Предполагается, что весной ожидается практически стопроцентный выход перезимовавшего поколения.

«Если 20-30 или 40-градусные морозы ударят совсем без снега, то тогда даже яйца насекомых могут пострадать. В этом сезоне снег сыграл роль надежного буфера, сохранив большую часть популяции», — пояснил эксперт.

Эксперт предупредил, что с первыми по‑настоящему теплыми днями насекомые появятся не просто рано, а буквально лавинообразно. Удар придется на леса, садоводческие товарищества и даже парки в черте города. Причем досаждать будут не только чешуекрылые, но и куда более назойливые соседи: комары и мошки. Их активность, по прогнозу, заметно превысит среднестатистические показатели последних лет.

Ранее агроном Пуронен рассказал, что снежная зима грозит нашествием вредителей в Подмосковье весной.