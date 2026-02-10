Тепло и опасно: как снежная зима в Московской области подготовила почву для битвы за урожай

Необычно теплая и снежная зима в Московской области создала тревожные предпосылки для будущего урожая. По прогнозам специалистов, уже в ближайшие месяцы регион может столкнуться с масштабной вспышкой численности насекомых-вредителей. Как объяснила REGIONS агроном Светлана Пуронен, сложившиеся погодные условия оказались почти идеальными для их сохранности и размножения.

Короткие январские морозы, по мнению эксперта, вряд ли смогут выполнить роль естественного регулятора и значительно сократить популяцию. Это означает, что на участках, где в прошлом сезоне уже отмечалось обилие вредителей, в нынешнем году ситуация не только не улучшится, но и, вероятно, усугубится.

«Теплый ноябрь и декабрь — это прекрасно, мы все этому радовались. Но такая погода означает, что большая часть вредителей прекрасно перезимует», — пояснила агроном.

Под угрозой находится широкий ряд видов, зимующих в коре деревьев, под листовым опадом или в верхнем слое грунта. Благодаря комфортной зимовке, к концу весны они массово и одновременно выйдут из укрытий. Без заблаговременных защитных мер это грозит садоводам серьезными потерями: повреждением листового покрова и гибелью цветочных завязей на плодовых культурах.

