Не только для монахов: почему каждому стоит вспомнить про Антония Великого 30 января? Объясняет эксперт ВРНС

Святой образ преподобного Антония становится опорой для тех, кто ведет трудную борьбу с тяжкими пороками и одолевающими душу искушениями, кто ищет опоры в преодолении греховных наклонностей. К нему взывают с молитвой об исцелении ран души и тела, особо уповая на его помощь в случаях недугов, которые верующие связывают с происками нечистой силы — того самого противоборства, в котором святой проявил величайшую стойкость.

«Преподобный Антоний оставил нам бесценное наследие — пример несокрушимой веры и победы духа над плотью. Пусть его молитвенное предстательство укрепит всех нас в нашей внутренней борьбе, поможет очистить сердца для принятия благодати Божией и вдохновит на верность евангельским идеалам в современном мире, полном суеты и соблазнов», — рассказал депутат.

По словам эксперта, святой, которого церковная традиция почитает основоположником монашеского служения, служит духовным наставником не только для насельников монастырей, но и для любого христианина в его внутреннем противостоянии греховным страстям.

«Имя преподобного Антония Великого знаменует собой начало особого пути ко спасению — монашеского подвига. Услышав в храме евангельские слова: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим… и приходи и следуй за Мной“, он воспринял их как личный призыв. Раздав имущество, он удалился в пустыню, положив тем самым начало отшельническому житию. Его пример показывает, что подлинное христианское делание требует решительного отречения от мирских привязанностей для стяжания духовных благ», — отметил Михаил Иванов.

Иванов напомнил о многолетнем отшельничестве Антония, полном суровых испытаний и борьбы с помыслами, подробно зафиксированной его учеником, святителем Афанасием Александрийским. Эта хроника, как отметил председатель движения «Россия Православная», раскрывает для верующих саму природу духовного подвига. Ключом к победе над злом, согласно наследию святого, является не физическое усилие, а совокупность молитвенного делания, поста, смирения и непоколебимого упования на Божественную помощь.

