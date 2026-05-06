Школьник из Королева стал победителем Международного конкурса научно-технологических проектов

3 мая стали известны итоги Международного конкурса научно‐технологических проектов «Большие вызовы». Финал мероприятия прошел в образовательном центре «Сириус». Ученик 9 класса Королевского лицея научно‐инженерного профиля Артем Бабченко одержал победу в направлении «Космические технологии», о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Это уже вторая победа Артема в рамках конкурса индивидуальных проектов. В этот раз юный изобретатель представил разработку, которая имеет большое значение для современной космонавтики: робота для монтажа научного оборудования на внешней поверхности космической станции. Проект демонстрирует не только высокий уровень технической подготовки школьника, но и актуальность решения задач, стоящих перед отраслью.

Интерес к космическим технологиям у Артема пробудился еще в детстве. Именно он стал фундаментом последующих учебных достижений. Углубленно изучая физику, математику и информатику, школьник последовательно наращивает багаж знаний и практических навыков, необходимых для реализации своей мечты — построить карьеру в космической сфере.

Усердие и целеустремленность Артема проявляются не только в масштабных проектах, но и в регулярной учебной деятельности. Он активно участвует в предметных олимпиадах и конкурсах, где стабильно показывает высокие результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с финалистами программы «Герои Подмосковья».