Подмосковье стало одним из лидеров в стране по количеству объектов сельского туризма
Подмосковье стало одним из лидеров в стране по количеству объектов сельского туризма. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сейчас на территории региона насчитывается около 300 подобных объектов. Это и гостевые дома на фермах, и гастромаршруты, и мастер-классы на сыроварнях, и контактные зоопарки.
«Такой формат позволяет совмещать сельскохозяйственное производство и туристическую деятельность, усиливая экономическую устойчивость хозяйств и расширяя их возможности для развития», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.