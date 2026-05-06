Подмосковье стало одним из лидеров в стране по количеству объектов сельского туризма. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас на территории региона насчитывается около 300 подобных объектов. Это и гостевые дома на фермах, и гастромаршруты, и мастер-классы на сыроварнях, и контактные зоопарки.

«Такой формат позволяет совмещать сельскохозяйственное производство и туристическую деятельность, усиливая экономическую устойчивость хозяйств и расширяя их возможности для развития», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.