Стало известно, что грозит рэперу Navai за ДТП в Москве

Полиция Москвы проводит проверку по факту аварии, в которую попал известный рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров). ДТП произошло 5 мая: музыкант разбил свой автомобиль Ferrari в центре столицы. Сам певец, по предварительным данным, не пострадал, но отвечать перед законом ему придется.

Как отметил в интервью РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, если экспертиза докажет, что Navai находился за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а также запрет на управление транспортными средствами до трех лет.

По его словам, даже если опьянение не подтвердится, рэперу не избежать административной ответственности.

«Управление незарегистрированным транспортным средством без государственных регистрационных знаков квалифицируется по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков") и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев", — сказал Хаминский.

Кроме того, если выяснится, что в результате аварии повреждена дорожная инфраструктура (ограждения, бордюры, светофоры), штраф может составить до 10 тысяч рублей.

По предварительным данным, автомобиль рэпера занесло при перестроении, после чего он выехал на бордюр и на полной скорости врезался в дерево. Поведение после аварии вызвало недоумение у очевидцев: Наваи попытался скрыть свою личность, переодевшись в другую одежду прямо на месте происшествия.

Позже рэпер объяснил случившееся технической причиной. По его словам, виноваты во всем «плохие гоночные шины», которые не справились с нагрузкой. Тем не менее в столичном департаменте транспорта к этому объяснению отнеслись скептически.

Трагическим совпадением стало то, что именно 5 мая, в день аварии Наваи, в Москве погибла мото-фотограф и актриса Ксения Добромилова. Именно она снялась в клипе рэпера «Девочка война».