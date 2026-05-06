«Смерть под водой»: турист попал под катер во время подводной охоты на Бали — спасти не удалось
Турист из Норвегии погиб при подводной охоте на Бали
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Райский отдых на Бали обернулся кошмаром. 34-летний норвежец с инициалами M.E.B. отправился на подводную охоту у острова Нуса-Лембонган и не вернулся. В субботу, 2 мая, катер буквально наехал на мужчину. Он скрылся под водой на глазах у свидетелей. Один из пассажиров ринулся в воду и вытащил пострадавшего на борт. Об этом сообщает DIVE Magazine.
Врачи, прибывшие на место, диагностировали у туриста страшные травмы: синяки в нижней части груди, перелом правой ноги и рваную рану бедра. Его срочно эвакуировали на остров Нуса-Пенида, а затем вертолетом доставили в больницу.
Целый час медики пытались запустить сердце. Но все попытки оказались тщетны. Турист скончался. Полиция проводит расследование. Предстоит допросить капитана и экипаж катера. Было ли это роковое стечение обстоятельств или чья-то халатность?
