На дорогах в 8 округах Подмосковья отремонтировали линии освещения

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора успешно завершили ремонт 15 линий освещения вдоль региональных трасс сразу в 8 городских и муниципальных округах. Такую информацию предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Особенно ощутимые изменения произошли в Подольске, где удалось восстановить 2 важные линии освещения. Первая пролегает по улице Школьной в микрорайоне Климовск — эта дорога активно используется местными жителями для ежедневных поездок. Вторая отремонтированная линия расположена на улице Объездная Дорога в поселке Железнодорожный, что существенно повысит безопасность движения в этом районе в темное время суток.

Городской округ Люберцы также вошел в число территорий, которые затронули работы. Здесь специалисты привели в порядок сразу 3 участка: на 1‐м км Быковского шоссе, на улице Ленина в городе Дзержинский, на Островецком шоссе в деревне Островцы.

В Серпухове после тщательного ремонта вновь заработали 2 линии освещения, которые заметно улучшат условия передвижения по городу: на улице Ленина в поселке Большевик и на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы.

Фрязино отметился восстановлением освещения сразу на 3 ключевых городских артериях: улице Полевой, Московской и проспекте Мира. Эти дороги ежедневно используют тысячи жителей, поэтому качественное освещение здесь имеет принципиальное значение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.