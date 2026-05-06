Суд оставил без изменений приговор другу Лерчек и Артема Чекалина

Роман Вишняк, близкий друг и бизнес-партнер блогеров Валерии (более известной как Лерчек) и Артема Чекалиных, не смог добиться смягчения наказания. Вынесенный 29 января приговор оставили без изменений, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «112».

Напомним, Вишняк был признан виновным в участии в схеме по выводу средств за границу и получил 2,5 года колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Прокуратура, кстати, требовала увеличить срок до четырех лет, но суд счел назначенное наказание справедливым.

Сам Вишняк, который подал апелляцию, надеялся на смягчение приговора или даже на оправдание. В своих показаниях он утверждал, что создал для Чекалиных сайт и приложение, откликнувшись на вакансию в интернете, и не знал, что участвует в незаконной схеме. Однако позже он «сдал» блогеров правоохранительным органам, объяснив это тем, что Чекалины не выплатили ему обещанную зарплату, и он пошел на сделку со следствием. Эти аргументы не убедили судью, и приговор остался в силе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил под стражей стилиста Лерчек, обвиняемую в продаже подделок.