В Подмосковье стартовала обработка дворов и общественных пространств от клещей

В Подмосковье стартовала обработка дворовых и общественных территорий от клещей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Работа проводится на дворовых территориях, в парках, скверах, по периметру детских площадок, которые расположены вблизи лесных массивов и полей», — отметили в ведомстве.

Обработка проводится с использованием химических препаратов в зеленых зонах, на газонах и в общественных местах, где чаще всего гуляют жители. В течение трех суток после обработки не рекомендуется трогать траву и выгуливать на участках домашних животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовало: всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства.