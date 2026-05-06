Деньги под полным контролем? Почему страхи вокруг цифрового рубля оказались выдумкой

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль начнут массово внедрять в расчетах, а крупнейшие банки предложат клиентам операции в новой форме денег. Но, по данным опросов ВЦИОМ, 51% россиян не хотят пользоваться цифровым рублем, еще 40% не видят в нем никаких преимуществ перед привычными наличными и безналом. О причинах недоверия и реальных плюсах и минусах проекта интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Почему россияне настороженно относятся к цифровому рублю

По словам экономиста, вокруг проекта успело возникнуть много страхов и домыслов.

«В соцсетях гуляют фейки о том, что всем бюджетникам „завтра“ переведут зарплату только в цифровой рубль, что начнется тотальная слежка за любыми расходами, а деньги могут просто исчезнуть при сбое интернета или кибератаке. Часть этих опасений понятна, но важно отделять мифы от реальных рисков», — отметил Головецкий.

Главная причина недоверия — отсутствие понятной картины, что именно изменится для обычного человека. Каждый третий опрошенный, по данным ВЦИОМ, вообще не может объяснить, что такое цифровой рубль, и только 6% не видят в нем недостатков. На этом фоне любая новость о «контроле операций» воспринимается болезненно: люди боятся, что государство будет видеть каждую покупку и в любой момент сможет ограничить использование денег, отметил эксперт.

Есть и технологические страхи. Цифровой рубль привязан к единой платформе ЦБ, значит, людям кажется, что при сбоях связи или проблемах с инфраструктурой они могут остаться без доступа к средствам, добавил специалист. Плюс настороженность вызывает изменение роли банков: средства в цифровом кошельке хранятся не в коммерческом банке, а напрямую на платформе ЦБ, а банки становятся лишь «окном доступа».

При этом, подчеркнул Головецкий, для граждан использование цифрового рубля декларируется как добровольное и дополняющее, а не заменяющее наличные и безналичные деньги:

«Это не отмена привычных форм денег, а еще один инструмент. Но пока для рядового человека выгода выглядит не такой очевидной, как для государства».

В чем реальные плюсы и кому выгоден цифровой рубль

С точки зрения государства цифровой рубль — проект с огромным потенциалом. Он усиливает контроль над денежным обращением, сокращает теневой сектор, упрощает отслеживание бюджетных средств. Каждая транзакция оставляет цифровой след, что помогает бороться с отмыванием денег, схемами ухода от налогов и злоупотреблениями при госзакупках и социальных выплатах.

«Государство получает более прозрачную финансовую систему и инструмент точечного контроля, в том числе по госконтрактам и адресным выплатам. Это серьезный плюс для бюджета и для управления экономикой», — пояснил экономист.

Для граждан Центробанк обещает следующие преимущества:

переводы между людьми и оплата покупок без комиссии;

бесплатное открытие и обслуживание единого цифрового кошелька с доступом через любой банк;

высокий уровень защиты, так как каждому цифровому рублю присваивается уникальный код;

в перспективе — возможность проводить платежи даже без доступа к интернету.

Фактически цифровой рубль задуман как новая платежная инфраструктура с минимальными издержками для пользователей. Но, как признает эксперт, «переводы без комиссий и техническое удобство — это эволюция, а не революция». На этом фоне риски тотального контроля и технологической зависимости воспринимаются населением острее, чем потенциальные бонусы.

По мнению Головецкого, для массового принятия цифрового рубля одного административного внедрения будет недостаточно.

«Если государство получает от проекта неизмеримо больше выгод, логично подумать и о стимулах для граждан — льготных сервисах, скидках, дополнительных возможностях. Без понятных плюсов для людей цифровой рубль так и останется историей про удобство для бюджета, а не про удобство для пользователя», — заключил он.

