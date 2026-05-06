«Платить за примерку платья — незаконно»: юрист объяснила, как салоны обманывают невест

Российские салоны начали брать с невест плату за примерку — от 500 до 5 000 рублей. Однако, как выяснилось, эта практика незаконна. Юрист Людмила Айвар объяснила, почему за право примерить наряд не должны брать ни копейки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Свадебные салоны нашли новый способ заработать. Клиентки платят за примерку, а иногда и за развернутую консультацию стилиста. Организатор Жанна Абодан оправдывает такие траты лишь в исключительных случаях — когда образ подбирают целиком, с аксессуарами и украшениями. Однако, по ее словам, таких заведений — единицы.

Юрист Людмила Айвар категорична: требование денег за примерку противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров. Продавец не может выставлять цену за риск испортить вещь. Примерка — не услуга, а неотъемлемая часть ознакомления с товаром перед покупкой. Салоны пытаются оправдать поборы высокими затратами и «туристами», которые ничего не покупают, но это не меняет сути.

Если салон предлагает дополнительные услуги — индивидуальную запись к стилисту, бронирование отдельного зала, фотосессию или дегустацию — платить за них можно. Но такая опция должна быть оговорена заранее. Во всех остальных случаях требование денег незаконно.

