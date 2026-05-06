Не приходит СМС-код: банк назвал простые способы не выпасть из онлайн-сервисов

В ближайшие дни у жителей Ямала могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом и доставкой СМС. Ограничения, как сообщили в пресс-службе Сбербанка, будут эпизодическими — отдельными интервалами в течение дня. У части клиентов возможен затрудненный вход в мобильное приложение, а коды подтверждения станут приходить с задержкой. Важный нюанс: это не сбой на стороне банка, а следствие временных проблем со связью. Корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» выяснил, как сохранить доступ к финансам в таких условиях.

Первый и самый надежный способ — переключиться на Wi-Fi. При подключении к стабильному интернету все функции мобильного приложения станут доступны в обычном режиме. Более того, СМС-коды, которые были отправлены ранее, можно будет найти в истории уведомлений внутри приложения — для этого нужно зайти в раздел «История операций». Это избавит от необходимости ждать запаздывающие сообщения.

Тем, кто пользуется интернет-банком «СберБизнес», стоит заранее позаботиться об альтернативных способах входа. Эксперты рекомендуют активировать вход по ПИН-коду либо по QR-коду. Эти методы не зависят от доставки СМС и работают при любом качестве сотовой связи.

Если мобильный интернет пропал полностью, а Wi-Fi недоступен, не стоит паниковать. Сеть из более чем 10 тысяч отделений Сбербанка по всей стране работает в обычном режиме. Банкоматы, особенно те, что расположены непосредственно в отделениях, продолжают функционировать штатно. Можно подойти, снять наличные, внести деньги или провести платеж без каких-либо цифровых преград.

Наконец, круглосуточно доступна поддержка контакт-центра. Физические лица могут звонить по номеру 900, а индивидуальные предприниматели и юридические лица — по номеру 0321. В самом банке подчеркивают, что держат ситуацию под контролем и остаются на связи с клиентами через все каналы: через приложение, отделения и по телефону. Главное — знать альтернативные пути, и тогда временные перебои со связью не превратятся в финансовую проблему.

Ранее сообщалось, что экс-советник президента РФ рассказал о последствиях запрета параллельного импорта.