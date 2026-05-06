Канье Уэст выступит в Тбилиси

Американский рэпер Канье Уэст, который нередко оказывается в центре внимания из-за своих эпатажных выходок и скандалов, анонсировал концерт в Тбилиси, сообщает Super.ru. Выступление состоится 12 июня на стадионе «Динамо-Арена».

Эту информацию подтвердил официальный сайт самого музыканта, а также сайт концертной площадки, которая вмещает до 55 тыс. зрителей. Для Грузии, которая не часто принимает звезд такого масштаба, это событие станет настоящим культурным шоком.

Примечательно, что европейский тур Уэста оказался короче, чем планировалось изначально. Рэперу отказали в проведении концертов сразу несколько стран: Великобритания, Франция, Польша и Швейцария.

Официальной причины отказа эти страны не назвали, но, скорее всего, они связаны с противоречивыми высказываниями артиста и его репутацией. Тем не менее, нашлись и те, кто готов принять звезду. Например, в Албании для концерта Уэста будет построена временная арена на 60 тыс. человек, поскольку изначальная площадка не соответствовала требованиям по вместимости.

Ранее сообщалось, что фанаты Вани Дмитриенко назвали его выступление в Волгограде обманом.