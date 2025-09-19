«Не только зимой»: как новый отель с термокомплексом и бассейном должен поднять летнюю загрузку Шерегеша

Губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин совместно посадили первое дерево во дворе строящегося отеля «Шермонт», расположенного в горнолыжном курорте «Шерегеш», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент «Сибдепо» присутствовал на мероприятии, в рамках которого глава региона обсудил потенциал горнолыжного курорта «Шерегеш». Губернатор считает, что развлекательная зона может принимать любителей активного отдыха на протяжении всего года, а не только в зимний период. Зимняя загруженность курорта достигает 90%, а летняя — 60%. Для комфортного пребывания туристов на территории курорта строят гостиницу.

По словам губернатора, на территории нового отеля появится термокомплекс и круглогодичный бассейн. Принятые меры позволят туристам отдыхать на территории курорта не только зимой. В пятницу, 19 сентября, во дворе строящегося отеля Илья Середюк и Евгений Мордовин посадили первое дерево — ель. Совместно они дали старт строительных работам.

Ранее сообщалось, что Кузбасс занял третье место в РФ по количеству высаженных деревьев в акции «Сад Памяти».