Кузбасс занял третье место в РФ по количеству высаженных деревьев в акции «Сад Памяти»

По информации издания, регион также занял первое место по числу локаций, выбранных для высадки растений в рамках акции «Сад Памяти». Всего их было 933. Завоевать третье место по количеству высаженных деревьев удалось благодаря тому, что в регионе посадили 2,149 млн саженцев. Кроме того, регион вошел в топ-10 по информационной активности.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк высказал мнение, что с каждым годом становится все больше активных горожан, желающих принять участие в акции. «Сад Памяти» — это проект, который позволяет реализовать одновременно ряд социальных и экологических задач. Рекордное количество деревьев было высажено на территории региона в 2025 году в преддверии 80-летия Победы. Эколого-патриотическая акция оказывает положительное влияние на развитие Кемеровской области.

«Доставили кузбасские кедры в Республику Беларусь и создали памятную аллею в Бресте», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве общественных пространств Подмосковья.