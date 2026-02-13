Не триумф, а паритет: аналитик объяснил, что на самом деле случилось в Омской области пять лет назад

В 2026 году Омскую область ждут выборы разного рода: от депутатов до мэра города Омска. Журналист и политический аналитик Василий Епанчинцев высказал мнение, что выборы 2021 года показали оппозиционный настрой региона, сообщил gorod55.ru.

По мнению эксперта, выборы 2021 года позволили прийти в местный орган власти новым людям. После выборов произошла смена власти. Партия власти тогда выиграла, но не стала доминирующей. Главным конкурентом оказалась КПРФ.

«Омская область по итогам 2021 года не стала „оппозиционным регионом“ в смысле смены власти. Но она стала регионом, где партия власти выигрывает, но уже не доминирует психологически», — высказал мнение политический аналитик.

По мнению эксперта, кампания 2021 года в Омской области запомнилась не триумфом отдельного политика, а продемонстрировала важный сигнал: при сочетании запроса на перемены, убедительных выдвиженцев и грамотной мобилизации недовольства даже в жестких административных условиях итоги способны балансировать на грани паритета.

Эксперт считает, что политическое поле Омской области в 2021 году продемонстрировало конфигурацию: протестный запрос распределился между двумя левыми силами — устоявшейся КПРФ и амбициозным проектом «Коммунисты России».

По мнению эксперта, в региональном масштабе конкуренция за левого избирателя обострилась, создав дополнительную интригу вокруг распределения мест по спискам. Параллельно «Новые люди» успешно оттянули на себя часть электората, традиционно ориентированного на партию власти.

«В 2021 году во многих местах протестный избиратель голосовал не за „новых“, а за „самых сильных против власти“», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что народную программу «Единой России» обновят к выборам в Госдуму.