Народную программу «Единой России» обновят к выборам в Госдуму

В подмосковных Горках председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с представителями ключевых отраслей и общественными лидерами, предложив им присоединиться к подготовке обновленной народной программы политической силы.

Он отметил, что, несмотря на то что выборы в Государственную думу запланированы на сентябрь, работу над основным программным документом необходимо запускать заранее. По его оценке, будущая программа должна учитывать текущую ситуацию и реальные ожидания общества.

Медведев пояснил, что структура документа будет включать два направления: стратегический раздел с долгосрочным горизонтом и предвыборный блок, сформированный на основе предложений и отзывов граждан. Он обратил внимание на то, что предыдущая версия программы была принята несколько лет назад и нуждается в пересмотре с учетом изменений. Концепция народной программы, по его позиции, предполагает опору на общественную обратную связь.

Глава партии также подчеркнул, что в документе должны быть зафиксированы ключевые ориентиры развития государства, приоритеты политики и задачи по обеспечению безопасности и устойчивого роста.

Он обозначил и график подготовки: к июню планируется представить рамочную стратегию развития на длительный период, а к августу — готовый вариант пятилетней программы. Итоговую редакцию намерены утвердить на партийном съезде.

По словам Медведева, предвыборный раздел должен содержать конкретные и проверяемые обязательства, чтобы граждане могли оценить степень их выполнения. Он связал результативность партии со способностью учитывать запросы общества и своевременно реагировать на изменения.

