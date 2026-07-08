«Беспилотная опасность» отменена: Росавиация сняла ограничения на полеты в Ижевском аэропорту

В среду утром, 8 июля, на территории Удмуртской Республики был объявлен сигнал «Беспилотная опасность», сообщил udm-info.ru. Об этом проинформировал государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.

По информации издания, в 06:00 в Ижевском аэропорту имени Калашникова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве также напомнили жителям основные правила поведения в подобных ситуациях, призвав соблюдать меры предосторожности.

«Внимание! В 07:10 8 июля на территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен режим „Ковер“. Радиус действия 100 км», — говорится в сообщении госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

По данным издания, в 11:30 Росавиация официально отменила запрет на вылет и посадку самолетов, введенный ранее в этот же день. Одновременно с этим в госкомитете Удмуртии сообщили о снятии сигнала «Беспилотная опасность».

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