«Беспилотная опасность» отменена: Росавиация сняла ограничения на полеты в Ижевском аэропорту
В Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность» и сняли запрет на полеты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В среду утром, 8 июля, на территории Удмуртской Республики был объявлен сигнал «Беспилотная опасность», сообщил udm-info.ru. Об этом проинформировал государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.
По информации издания, в 06:00 в Ижевском аэропорту имени Калашникова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве также напомнили жителям основные правила поведения в подобных ситуациях, призвав соблюдать меры предосторожности.
«Внимание! В 07:10 8 июля на территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен режим „Ковер“. Радиус действия 100 км», — говорится в сообщении госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.
По данным издания, в 11:30 Росавиация официально отменила запрет на вылет и посадку самолетов, введенный ранее в этот же день. Одновременно с этим в госкомитете Удмуртии сообщили о снятии сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее сообщалось, что:
- В Ростовской области после повреждения танкеров вследствие атаки БПЛА разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
- Из-за атаки БПЛА в Нижнекамске утром 8 июля пострадали промышленные объекты.
- Наиболее интенсивный налет БПЛА в ночь на 8 июля пришелся на Ленинградскую область.