Не уступил место: В Омской области из маршрутки в темное время суток вытолкали подростка

В Омской области родители 16-летнего подростка подали в полицию заявление из-за того, что их сына вытолкали из маршрутки. Молодой человек плохо себя чувствовал и не уступил место пожилой женщине, сообщает gorod55.ru .

Инцидент произошел в Таврическом районе Омской области. В среду, 22 ноября, молодой человек ехал в маршрутке «Омск — Таврическое». На одной из остановок зашла пожилая женщина. Пассажиры требовали, чтобы подросток уступил ей место.

Молодой человек объяснил, что плохо себя чувствует. У него болел живот, поэтому ехать стоя было некомфортно. Одному из пассажиров не понравилось, что подросток не соблюдает правила этикета. Он дождался, пока маршрутное такси остановится на ближайшей остановке, и вытолкнул подростка.

Инцидент произошел вечером. До ближайшего поселка подростку необходимо было пройти пешком около восьми километров. Ждать следующую маршрутку было долго. Молодой человек позвонил родителям и объяснил ситуацию. Они приехали за ним на собственном транспорте.

Родители написали заявление в прокуратуру. Проводится проверка.