В Зарайске началась проверка в связи с массовым отравлением нескольких человек в кафе

Зарайская городская прокуратура начала проверку в связи с массовым отравлением посетителей одного из кафе города. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, 9 и 10 июля после употребления продукции кафе быстрого питания на Карла Маркса за медицинской помощью обратились несколько человек с признаками пищевого отравления. В число пострадавших вошли дети.

Жители рассказали, что в указанном заведении употребляли в пищу суши.

Территориальный отдел Роспотребнадзора Подмосковья проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Кафе временно закрыто. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.